Ilgiorno.it - La preside “declassa” la seconda lingua: scioperano gli studenti del liceo Lussana di Bergamo

– Circa centodeldi, delle classi quarta, terza,e prima, hanno scioperato ieri mattina per manifestare contro la decisione della dirigente scolastica Simonetta Marafante di derubricare l’insegnamento dellastraniera (spagnolo o tedesco) a materia extracurriculare. In pratica, non faranno più media con le altre materie, non saranno valutate, non entreranno in pagella, non contribuiranno ai crediti scolastici. Il potenziamento della, per anni fiore all’occhiello dell’istituto, dunque verràto, nonostante finora abbia attratto, nella sua particolarità, moltissimi, identificati nelle sezioni A e C. “Io arrivo da molto distante – spiega una studentessa –. Ho fatto tanti sacrifici per venire in questa scuola, convinta dell’importanza di conoscere più lingue per il mio futuro.