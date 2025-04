Lanazione.it - Alluvioni, l’ansia della Toscana. Giani: “Avanti con le opere prioritarie”

Firenze, 9 aprile 2025 – Oltre al trend elettorale in vista del voto regionale, la terza rilevazione di fine marzo raccolta da Emg perTv, dedica un’ampia finestra anche alle recentiche hanno colpito lae alle reazioni dei cittadini in merito. Dopo le esondazioni dello scorso 14 marzo appaiono sempre più marcate le paure dei toscani in merito ai cambiamenti climatici e alla fragilità del territorio. Solo il 19% degli intervistati – su un campione di mille – comprerebbe infatti ora casa vicino a un fiume o a una parete a rischio frana. Il 41% non lo farebbe mai, mentre il restante 40% risponde «probabilmente no». Sulla prevenzione, alla domanda «secondo lei sono state fatte tutte lepreventive necessarie?», il 65% risponde «Sì, ma solo in parte», il 7% «Sì, tutte» e il 28% dice «No, nessuna».