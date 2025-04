Intestare casa ad un solo coniuge è una possibilità da tenere in considerazione

Intestare casa ad un solo coniuge (in particolare alla moglie) è una di quelle possibilità che una coppia deve tenere in considerazione quando compra un immobile, sia che si tratti della possibilità di Intestare la prima casa alla moglie sia nel caso in cui si tratta di Intestare la seconda casa alla moglie o Intestare tutta la casa alla moglie. Molte persone sono dell’idea che potrebbe essere meglio attribuire una quota maggiore a chi mette più soldi nell’acquisto dell’immobile. Invece altri ritengono che sia meglio Intestare tutta la casa alla moglie. La decisione va ponderata in base agli aspetti fiscali e alle regole imposte dalla normativa sul patrimonio familiare, anche in caso di eventuale separazione o divorzio o nel caso della successione per eredità.Se si tratta di una coppia sposata, l’intestazione dell’immobile soltanto alla moglie o comunque ad un solo coniuge può essere considerata la soluzione più semplice a cui ricorrere. Leggi su Laprimapagina.it ad un(in particolare alla moglie) è una di quelleche una coppia deveinquando compra un immobile, sia che si tratti delladila primaalla moglie sia nel caso in cui si tratta dila secondaalla moglie otutta laalla moglie. Molte persone sono dell’idea che potrebbe essere meglio attribuire una quota maggiore a chi mette più soldi nell’acquisto dell’immobile. Invece altri ritengono che sia megliotutta laalla moglie. La decisione va ponderata in base agli aspetti fiscali e alle regole imposte dalla normativa sul patrimonio familiare, anche in caso di eventuale separazione o divorzio o nel caso della successione per eredità.Se si tratta di una coppia sposata, l’intestazione dell’immobile soltanto alla moglie o comunque ad unpuò essere considerata la soluzione più semplice a cui ricorrere.

Posso intestare le utenze senza avere la residenza? - Fino a pochi anni fa alle utenze domestiche intestate ai residenti ... aumento del costo luce e gas senza residenza è avvertito dunque soprattutto da chi ha i consumi più bassi, mentre chi utilizza ... (facile.it)

Tuo padre può davvero regalarti casa? La risposta che in pochi si aspettano - Gerardo intesta la casa a sua figlia Linda: ecco come ha evitato tasse inutili e risparmiato con le agevolazioni per la prima casa. (trading.it)

Detrazione per ristrutturazione immobile intestato al figlio non residente - Nel caso in esame, se l'appartamento è intestato al figlio, che non vi trasferisce la residenza (in quanto destinato ad attività ricettiva), il genitore può fruire della detrazione solo se ... (corriere.it)