Imprese trasferimento tecnologico 2025 | parte il bando Mimit da 65 milioni di euro

Imprese e del Made in Italy, scattano i tempi per l’accesso a 6,5 milioni di euro di contributi del bando 2025 per “il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di trasferimento tecnologico (Utt) delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca (Epr) italiani e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) al fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle Imprese”. Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal 15 aprile prossimo ed entro il 20 maggio (ovvero a partire dal decimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta). Leggi su Ildenaro.it Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’apposito avviso del ministero dellee del Made in Italy, scattano i tempi per l’accesso a 6,5didi contributi delper “il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di(Utt) delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca (Epr) italiani e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) al fine di aumentare l’intensità dei flussi diverso il sistema delle”. Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal 15 aprile prossimo ed entro il 20 maggio (ovvero a partire dal decimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta).

Imprese, trasferimento tecnologico 2025: parte il bando Mimit da 6,5 milioni di euro. Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), bando per il finanziamento di progetti di università e centri di ricerca italiani. Torna il bando per gli Uffici di trasferimento tecnologico. AEROSPAZIO selezione di progetti a elevato impatto tecnologico. Avviso pubblico. Fwd: CONFINDUSTRIA CATANIA LANCIA UNA RILEVAZIONE SUI FABBISOGNI DELLE IMPRESE. A&T 2025, occasione per rafforzare trasferimento tecnologico e digitalizzazione. Ne parlano su altre fonti

Così il trasferimento tecnologico riconquista l’impresa - Avanza un modello peer-to-peer e policentrico. I fornitori di soluzioni non sono solo università ed enti di ricerca, ma anche altre imprese ... (ilsole24ore.com)

Innovazione e tecnologia: potenzialità e opportunità per le imprese di domani - Gli investimenti in intelligenza artificiale stanno accelerando l’esplorazione del potenziale non sfruttato di altre tecnologie, come il quantum computing. I progressi dell'infrastruttura cloud, del c ... (repubblica.it)

Settore aerospaziale: attivato un nuovo servizio digitale per sovvenzioni alle imprese del settore - Informativa Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o neg ... (regione.campania.it)