Lanazione.it - 9 aprile, Firenze si prepara a diventare il regno dei cosplayer

, 92025 - Il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco si dà appuntamento all’Ippodromo del Visarno di. Sabato 12 e domenica 13arriva Visarno Cosplay & Co, due giorni di eventi e iniziative per appassionati di tutte le età, tra ospiti d’eccezione, laboratori creativi e attività interattive. Tra gli ospiti più attesi, Riccardo Nunziati, celebre disegnatore di Diabolik, che omaggerà i fan con una stampa a tiratura limitata realizzata per la manifestazione. Sarà presente anche Jacopo Calatroni, doppiatore di Marvel Spider-Man, che incontrerà il pubblico per raccontare il dietro le quinte del mondo del doppiaggio. Il festival ospiterà inoltre Andrea Franchini, il celebre Capitan Jack Sparrow italiano, che condurrà il grande Cosplay Contest della domenica, un momento imperdibile per tutti gli amanti del travestimento e della performance.