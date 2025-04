Internews24.com - Sommer a Prima Video DE: «È stata dura ma abbiamo fatto molto bene, so cosa di prova quando il Bayern pressa tanto. Al ritorno dobbiamo evitare di prendere quel pericolo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl portiere dell’Inter, Yann, ha voluto dire la sua dopo la vittoria di oggi in Champions League contro ilMonacoIntervenuto ai microfoni di PrimeDE al termine diMonaco Inter, il portiere nerazzurro Yannha commentato così il successo ai quarti di finale d’andata di Champions League.SUL MATCH – «Una vittoria importante per noi. È, ma. Siamo stati efficienti davanti alla porta edifesononostante alcuni momenti difficili, che fanno parte del gioco. Sosicontro ilgenera un’enorme pressione con il contropiede, i numerosi cross o i passaggi filtranti. La fase di costruzione diventa un po’ più, ma penso chetrovato delle buone soluzioni e siamo statistabili in difesa, il che è stato fondamentale»SUL– «Affrontiamo ogni partita con l’obiettivo di vincere.