Pressing non perde colpi: le cifre

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Tra presunti problemi di bilancio che attanagliano diversi club che si aggiungono a inchieste e processi sulle infiltrazioni nelle curve che hanno interessato realtà top come Juve, Milan e Inter, il campionato di Serie A si sta avvicinando all'epilogo nel segno del duello al vertice tra Inter e Napoli. Se da una parte l'afflusso di tifosi negli stadi italiani è in calo, sono invece buoni gli ascolti dei programmi sportivi, in decisa salita con l'arrivo del finale di stagione. Spiccano le performance dello storico, giunto alla 14esima edizione, che ogni domenica in seconda serata su Canale 5 distilla risultati, immagini, dibattiti nel salotto di Massimo Callegari e Monica Bertini con i loro ospiti.