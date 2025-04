Ilgiorno.it - "Gli archistar non l’avranno vinta”: a Como quasi 4mila firme per il nuovo stadio Sinigaglia

– Impermeabili ai dubbi die architetti, i tifosi delonline hanno firmato in massa la petizione su Change.org per chiedere di rimettere ail. E domenica, prima e dopo la sfida col Torino, si metteranno in fila per farlo anche di persona. Finora le adesioni sono state 3.864, ma si punta a eguagliare il numero simbolico di 10.579, ovvero la capienza dellocompresa la curva degli ospiti. “Desidero stimolare la partecipazione dei tanti tifosi che come me da anni o sull’onda della fantastica cavalcata fino al ritorno in Serie A dopo 21 anni seguono con passione il1907 sugli spalti del– spiega il promotore Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco e grande supporter del– Questoè il luogo storico della nostra squadra dal 1927 e merita il nostro appoggio incondizionato.