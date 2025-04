Ilgiorno.it - “Dorina, sei stata la luce della nostra comunità”: Truccazzano piange la mamma morta nell’incidente di Pozzuolo

(Milano) – “Seiper la”,nel tragico schianto sulla provinciale cassanese dir aMartesana lunedì pomeriggio.Bardhi, 46 anni edi tre figlie. Una di loro, nove anni, viaggiava con lei sulla Opel Meriva disintegratasi nell’impatto con il tir, ed è ancora in condizioni gravi, ma stazionarie, all’ospedale di Bergamo, dove èportata in elisoccorso. Preghiere per la madre volata via. Preghiere per la piccola: “Speriamo tutti che si riprenda”. Il corpodonnaintanto è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Milano. A ore dovrebbe essere disposta, da prassi, l’autopsia. Gli accertamenti sulla dinamica e le possibili cause del tragico schianto proseguono, a caricopolizia locale dell’Unione dei Comuni Adda Martesana.