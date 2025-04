Inter-news.it - Kompany: «Troppi festeggiamenti dell’Inter. Solo il primo tempo»

Vincentsi è espresso al termine del match vinto dall’Inter contro il Bayern Monaco per 2-1. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Vincentsi è così pronunciato a Sky Sport nel post-partita di Bayern Monaco–Inter: «Abbiamo avuto le nostre occasioni da gol, avremmo potuto segnare più di una rete. Da parte loro ho visto, mentre per noi èla fine del. Siamo sotto 1-2, ma motivati per il ritorno. Abbiamo avuto varie opportunità, normalmente segniamo a differenza di stasera. Com’è bello giocare in casa, lo è anche farlo in trasferta. Non vediamo l’ora di giocarla. Ritorno? Sarà importante mostrare quello spirito e quella convinzione di credere nel passaggio del turno. Non abbiamo motivo per non avere fiducia: faremo di tutto per ribaltarla.