Lanazione.it - Cerca dipendenti, non li trova. La resa del negozio storico: “Chiudiamo”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 9 aprile 2025 – “Riorganizzazione aziendale e mancanza di nuove leve”. Queste le motivazioni che hanno portato alla chiusura di un pezzodel commercio aretino. Il Pollo San Marco di via Crispi, il 1° aprile ha abbassato definitivamente la serranda. «Una scelta che abbiamo fatto a malincuore» spiega uno dei titolari, Lorenzo Renzoni. Dispiacere che hanno dimostrato anche i numerosi clienti dellopunto vendita. Una istituzione, Pollo San Marco è nata nel lontano 1872 e rilevata dalla famiglia Renzoni nei primi anni ‘80. Grazie all’evoluzione e all’ampliamento dell’attività, oggi Pollo San Marco rappresenta un punto di riferimento per aziende e cittadini nel commercio di carni e pollame ad Arezzo. Ilin via Crispi era nato negli anni ‘90. «Manca il ricambio generazionale.