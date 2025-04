Lanazione.it - I baby banditi delle Cure: pugni e spray urticante, poi rapinano un giovane

Firenze, 9 aprile 2025 – Lo hanno accerchiato. Quattro contro uno. Poi sono cominciate le spinte, i colpi. Calci e, e per finire una nube dispruzzata sul volto. Tutto con il solo obiettivo di rubargli lo zaino con all’interno un costosissimo computer di ultima generazione. È successo lunedì pomeriggio, con il sole ancora alto nel cielo, all’interno dell’area Pettini, un giardino pubblico alle, in via Faentina. La vittima della nuova aggressione targatagang è un 18enne italiano. Ilsi trovava nel parco quando all’improvviso il gruppetto di quattro coetanei lo ha circondato. Il branco – composto da ragazzi verosimilmente di origine nordafricana – lo ha minacciato, intimandogli di consegnare lo zaino con all’interno un computer macbook. Dopo il primo rifiuto sarebbe così iniziata l’aggressione.