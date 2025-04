Borsa Hong Kong crolla con nuovi dazi Usa apre a -376%

Borsa di Hong Kong apre la seduta con un tonfo alimentato dall'inasprimento delle tensioni commerciali tra Usa e Cina con gli ultimi dagli americani aggiuntivi del 50%: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un crollo del 3,76%, a 19.371,25 punti. In brusca correzione Hsbc (-3,44%), Alibaba (-5,85%) e Tencent (-4,31%).

