A Bormio stagione finita E il bilancio è ottimo nonostante la partenza a rilento

Bormio (Sondrio) – Una stagione partita col freno a mano tirato, ma che poi è esplosa fino a un gran finale. Ed ora sotto coi lavori per farsi trovare pronti per la prossima stagione, quella che culminerà con l’organizzazione delle prove olimpiche di sci alpino maschile e di quelle di sci alpinismo. È terminata lo scorso fine settimana la stagione sciistica di Bormio che è durata “solo“ 122 giorni ma che ha fatto registrare, dai primi riscontri, ottimi numeri. Le scarse, scarsissime, precipitazioni nevose di novembre e dicembre hanno costretto la Sib (Società impianti Bormio), proprietaria degli impianti, ad aprire pian piano tutte le piste, grazie all’innevamento programmato. Malgrado il gran lavoro, le piste più in alto sono state aperte solamente dopo Natale. "La stagione è stata positiva – dice Fabio Giacomelli della Sib – anche se l’inizio è stato assai difficile a causa delle scarse precipitazioni nevose di novembre e dicembre. Ilgiorno.it - A Bormio stagione finita. E il bilancio è ottimo nonostante la partenza a rilento Leggi su Ilgiorno.it (Sondrio) – Unapartita col freno a mano tirato, ma che poi è esplosa fino a un gran finale. Ed ora sotto coi lavori per farsi trovare pronti per la prossima, quella che culminerà con l’organizzazione delle prove olimpiche di sci alpino maschile e di quelle di sci alpinismo. È terminata lo scorso fine settimana lasciistica diche è durata “solo“ 122 giorni ma che ha fatto registrare, dai primi riscontri, ottimi numeri. Le scarse, scarsissime, precipitazioni nevose di novembre e dicembre hanno costretto la Sib (Società impianti), proprietaria degli impianti, ad aprire pian piano tutte le piste, grazie all’innevamento programmato. Malgrado il gran lavoro, le piste più in alto sono state aperte solamente dopo Natale. "Laè stata positiva – dice Fabio Giacomelli della Sib – anche se l’inizio è stato assai difficile a causa delle scarse precipitazioni nevose di novembre e dicembre.

A Bormio stagione finita. E il bilancio è ottimo nonostante la partenza a rilento. Stagione finita per Cyprien Sarrazin dopo l'infortunio di Bormio: "Soffre di diplopia, ma recupererà". Sci, doppia caduta a Bormio: Sarrazin in terapia intensiva e stagione finita per Zazzi. Sarrazin rimpatriato in Francia. Stagione finita per il 30enne. Stagione finita per Felix Hacker. Sarrazin, altre buone notizie: pienamente cosciente dopo il risveglio. Per Ellenberger e Mettler stagione finita. Ne parlano su altre fonti

A Bormio stagione finita. E il bilancio è ottimo nonostante la partenza a rilento - Stop dopo 122 giorni. Ora è tempo di lavori olimpici, tra cui lo smantellamento di un impianto, la costruzione di un impianto tra il Ciuk e La Rocca ... (msn.com)

Serie A, arriva la pessima notizia: lesione al crociato, stagione finita - Serie A, arriva la pessima notizia: lesione al crociato, stagione finita (Lapresse) – rompipallone.it La lotta è aperta su tutti i fronti. In cima alla classifica, Inter e Napoli si giocano lo ... (rompipallone.it)

A Bormio la primavera è ancora a tutto sci - Per chi vuole divertirsi con le ultime sciate di stagione e per gli appassionati dello sci d’alpinismo, dai neofiti ai più esperti, lo sci primaverile a Bormio è l’ideale per godersi la montagna ... (neveitalia.it)