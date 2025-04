Che cosa cerca Matteo Salvini

cercando di far tornare Matteo Salvini alla guida del Ministero dell’Interno. Un’ipotesi che gli alleati di governo non vogliono nemmeno sentir pronunciare. “Io ho grande considerazione del ministro Piantedosi, sta lavorando benissimo”, ha subito sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al margine del Consiglio Ue sul Commercio. Quotidiano.net - Che cosa cerca Matteo Salvini Leggi su Quotidiano.net Firenze, 9 aprile 2025 – Mentre il mondo va a fuoco la Lega stando di far tornarealla guida del Ministero dell’Interno. Un’ipotesi che gli alleati di governo non vogliono nemmeno sentir pronunciare. “Io ho grande considerazione del ministro Piantedosi, sta lavorando benissimo”, ha subito sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al margine del Consiglio Ue sul Commercio.

Che cosa cerca Matteo Salvini. Salvini tira per la giacca Meloni e torna alla carica per il Viminale, la premier risponde col silenzio. Elon Musk ospite al congresso della Lega, cosa ha detto il miliardario consigliere di Trump a Salvini. Il trumpismo di Matteo Salvini. Processo Open Arms, Matteo Salvini: la data della sentenza, quali accuse e cosa rischia il Ministro. Salvini: “Noi con Trump, sta facendo grandi cose. Ursula vada dove vuole”. Ne parlano su altre fonti

Governo: perché Salvini vuole tornare al Viminale, anche se per ora resta al Mit - Da tempo Salvini è convinto che solo da ministro dell’Interno potrà rilanciare le percentuali della Lega e sperare così nell’altro obiettivo, inscritto nel nome del partito: Lega primo partito della c ... (msn.com)

Matteo Salvini rieletto segretario per acclamazione al congresso della Lega: in carica fino al 2029 - Matteo Salvini rieletto segretario della Lega per acclamazione, sarà in carica fino al 2029: "Pronti a nuove sfide da affrontare insieme, a testa ... (fanpage.it)

La Lega vuole il ritorno di Salvini al Viminale, per Piantedosi una candidatura in Campania - La Lega vuole dimissionare Matteo Piantedosi e ora spinge per un ritorno al Viminale del leader Matteo Salvini ... (fanpage.it)