Aggredita nell’androne a Bologna polizia sulle tracce dell’uomo

Bologna, 9 aprile 2025 – Un lavoro di indagine serrato, per arrivare a identificare l'uomo che, sabato pomeriggio, ha aggredito una ragazza nell'androne del suo palazzo, in via XXI Aprile. I poliziotti del commissariato Santa Viola, assieme alla Squadra mobile, hanno visionato con attenzione tutte le immagini riprese dagli impianti di video sorveglianza privati della zona, che hanno immortalato anche il momento in cui il bruto, che seguiva la ventenne ormai da un po', salta il cancelletto chiuso e si infila di corsa nell'androne del palazzo, prima che si chiuda il portone. La polizia avrebbe già un'idea, ma sono in corso ulteriori accertamenti per arrivare a chiudere il cerchio. La ragazza, che è riuscita a mettersi in salvo urlando e mettendo in fuga il bruto, è stata seguita da San Luca, attraverso via Zoccoli e via Turati, non si è accorta dell'uomo perché in quel momento indossava le cuffiette.

