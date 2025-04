Liberoquotidiano.it - "Non è il momento": oro italiano negli Usa, bomba di Rampelli

"Quello dell'oroall'estero è un tema importante, ma non può essere trattato adesso”: a dirlo Fabio, vicepresidente della Camera, di FdI. Al Foglio ha fatto sapere che l'Italia non intende fare come qualcuno in Germania ha già cominciato a pretendere. Dunque, non intende chiedere agli americani di riavere il proprio oro, né chiederà di poter inviare propri funzionariUsa per verificare se nell'area militare di Fort Knox ci sono ancora tutti i lingotti italiani. I tedeschi, preceduti da Elon Musk, si sono chiesti se nessuno abbia rubato l'oro detenuto nel caveau americano. Di qui la richiesta di andare a vedere. Richiesta arrivata non da una persona qualunque, ma da un parlamentare della Cdu, Marco Wanderwitz, che già da anni chiede controlli regolari. E oggi alla Bild ha spiegato che la questione del rimpatrio torna ad essere attuale.