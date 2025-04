Lanazione.it - “Stava soffocando”. Allenatore salva la vita a calciatore di 18 anni

Viareggio, 9 aprile 2025 – Lo ha visto chinarsi, sdraiarsi per terra, cominciare a rantolare e ad avere convulsioni. Così, con un coraggio unico e mantenendo calma e sangue freddo, è corso in campo per metterlo in posizione di sicurezza e per togliergli di bocca la lingua che lo. Un gesto eroico e che è valso unata. È successo a Prato, in località Santa Lucia a Coiano, durante la partita del campionato Juniores Regionale tra Csl Prato e Pietrasanta. L’avversario hato un ragazzo appena 18enne da un principio di asfissia. L’eroe di questa vicenda, che da terribile si è conclusa con un bellissimo lieto fine, è Luigi Troiso 43enne viareggino, imprenditore con la passione per il calcio e volto politico molto noto in città.per passione da 13in cui ha guidato, in tante categorie, diverse squadre versiliesi.