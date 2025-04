Video | Martin Odegaard e Kylian Mbappe reagiscono all’incredibile goal di Declan Rice contro il Real Madrid

Kylian Mbappe reagisce durante la vittoria per 3-0 dell'Arsenal sul Real Madrid (foto di CBS Sports)I fan dell'Arsenal sono in Dreamland dopo l'incredibile vittoria per 3-0 di martedì sul Real Madrid nella prima tappa del pareggio dei quarti di finale della Champions League. Fu due calci di punizione di Declan Rice eccezionali che furono rubato lo spettacolo agli Emirati, con Mikel Merino che ne aggiunge un terzo poco dopo per mettere la squadra di Mikel Arteta in una posizione dominante prima del viaggio della prossima settimana al Santiago Bernabeu.Molti sostenitori non potevano credere agli obiettivi di Rice contro il Real Madrid, che erano assolutamente perfezioni. I fan dell'Arsenal sono stati apertamente critici nei confronti dell'incapacità della loro squadra di segnare i calcioli negli ultimi mesi e, alla fine, a quelle domande sono state risposte in modo notevole-e anche sul palco più grande.

