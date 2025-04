Ilgiorno.it - Bocciata a Sanremo, Chiara Galiazzo si rifà con il doppio spettacolo al Blue Note. “Mi considero figlia adottiva di Milano...”

Leggi su Ilgiorno.it

– Ode a, che al momento di presentare il nuovo singolo “Valore” non s’è fatta problemi ad ammettere sui social di averlo proposto a, ma di essere stata “segata pure quest’anno”. Ammissione a cuore aperto e senza rancori per Carlo Conti, che nel 2017 è stato l’ultimo a regalarle l’ebbrezza dell’Ariston con “Nessun posto è casa mia”, nell’attesa di tornare domani sul palco delcon unshow (quello delle 20 sold-out) e voltare pagina ancora una volta. “Penso sempre che il problema non sia tanto cadere, quanto il modo in cui ci si rialza”, ammette la cantante padovana, classe 1986. “Ecco perché aldistribuirò tante bamboline Daruma evocando lo spirito della canzone omonima, inserita nell’album ‘Bonsai’, che più o meno è: se cadi sette volte te ne rialzi otto”.