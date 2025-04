Manila Nazzaro ha tradito Lorenzo Amoruso? Le rivelazioni a The Couple e la reazione dell’ex calciatore

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si conoscono da anni, ma ufficialmente sono una coppia da marzo 2023, dopo la fine della relazione di Manila con Lorenzo Amoruso, e sono convolati a nozze il 4 maggio 2024. In un’intervista, l’ex Miss Italia ha detto:“Stefano è un’anima rara. Il nostro amore è nato dopo la rottura con Lorenzo.”Tuttavia, durante una prova a The Couple, entrambi hanno ammesso che il primo bacio sarebbe avvenuto a gennaio 2023, quando Manila era ancora sentimentalmente legata ad Amoruso.Biagio D’Anelli accusa: ‘Una sfilza di bugie’L’opinionista Biagio D’Anelli ha acceso i riflettori sulle incongruenze:“Manila ha detto che si sono lasciati a gennaio, ma lei e Stefano si sono detti ‘ti amo’ nello stesso mese. Allora da quanto tempo si frequentavano davvero?”La reazione pungente di Lorenzo AmorusoNon si è fatta attendere la reazione di Amoruso, che su Instagram ha pubblicato:“Pensiero del giorno: per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa**e. Notizieaudaci.it - Manila Nazzaro ha tradito Lorenzo Amoruso? Le rivelazioni a The Couple e la reazione dell’ex calciatore Leggi su Notizieaudaci.it e Stefano Oradei si conoscono da anni, ma ufficialmente sono una coppia da marzo 2023, dopo la fine della relazione dicon, e sono convolati a nozze il 4 maggio 2024. In un’intervista, l’ex Miss Italia ha detto:“Stefano è un’anima rara. Il nostro amore è nato dopo la rottura con.”Tuttavia, durante una prova a The, entrambi hanno ammesso che il primo bacio sarebbe avvenuto a gennaio 2023, quandoera ancora sentimentalmente legata ad.Biagio D’Anelli accusa: ‘Una sfilza di bugie’L’opinionista Biagio D’Anelli ha acceso i riflettori sulle incongruenze:“ha detto che si sono lasciati a gennaio, ma lei e Stefano si sono detti ‘ti amo’ nello stesso mese. Allora da quanto tempo si frequentavano davvero?”Lapungente diNon si è fatta attendere ladi, che su Instagram ha pubblicato:“Pensiero del giorno: per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa**e.

