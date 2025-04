Ilrestodelcarlino.it - Il giallo del ricercatore ucciso: “Un genio fin da piccolo, ora vogliamo la verità”

Ferrara, 9 aprile 2025 – Aveva un sogno Alessandro: andare a vivere in Sudamerica e laggiù continuare a fare ricerca. Un sogno, quello del biologo molecolare, diventato un incubo oggi tutto da ricostruire nei minimi dettagli. Alessandro Coatti, classe 1986, nato a Portomaggiore, studente ad Argenta, ma cresciuto a Longastrino di Alfonsine, è stato trovato cadavere a Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi in Colombia, nel dipartimento settentrionale di Magdalena. Fatto a pezzi, con parti del corpo chiusi in una valigia. Da quanto si apprende, gli ultimi contatti della famiglia con ilrisalgono al 3 aprile, poi il buio fino alla macabra scoperta avvenuta domenica. Una notizia che ha lasciato, per brutalità e insensatezza, la famiglia nello sgomento più totale.