Birra Peroni ferma la produzione per parlare di sicurezza e benessere | il Safety Day a Padova

Birra Peroni ha fermato le attività dello stabilimento di Padova per permettere a tutti i dipendenti e le dipendenti di partecipare al Well-Being & Safety Day, ovvero una giornata dedicata ai temi del benessere e della sicurezza sul luogo di lavoro e non solo.

