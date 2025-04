Maricela Rivas travolta e uccisa da una moto Gli amici piangono una ragazza piena di voglia di vivere

Maricela Rivas Hernandez era in condizioni disperate ed è morta appena arrivata al Niguarda. Aveva 29 anni. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati dopo essere finita contro una cabina elettrica, sbalzata dalla moto che l’ha travolta ieri alle 8.20 sulla corsia riservata all’angolo tra via Bazzi e viale Toscana, vicino alla fermata della 90-91, a due passi dalla Bocconi e dalla sede di Pane Quotidiano. È caduto anche l’uomo alla guida della due ruote, un ventottenne italiano, poi accompagnato in codice giallo al Policlinico. Il traffico si è paralizzato. Immediato l’arrivo dei soccorsi, poi il trasporto in ospedale mentre il Nucleo Radiomobile della polizia locale diretto dal comandante Gianluca Mirabelli cominciava i rilievi, andati avanti per ore. Ilgiorno.it - Maricela Rivas, travolta e uccisa da una moto. Gli amici piangono “una ragazza piena di voglia di vivere” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 9 aprile 2025 – L’incidente in strada. I tentativi di rianimazione sul marciapiedi. La corsa in ospedale. MaHernandez era in condizioni disperate ed è morta appena arrivata al Niguarda. Aveva 29 anni. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati dopo essere finita contro una cabina elettrica, sbalzata dallache l’haieri alle 8.20 sulla corsia riservata all’angolo tra via Bazzi e viale Toscana, vicino alla fermata della 90-91, a due passi dalla Bocconi e dalla sede di Pane Quotidiano. È caduto anche l’uomo alla guida della due ruote, un ventottenne italiano, poi accompagnato in codice giallo al Policlinico. Il traffico si è paralizzato. Immediato l’arrivo dei soccorsi, poi il trasporto in ospedale mentre il Nucleo Radiomobile della polizia locale diretto dal comandante Gianluca Mirabelli cominciava i rilievi, andati avanti per ore.

Maricela Rivas, travolta e uccisa da una moto. Gli amici piangono "una ragazza piena di voglia di vivere".

