Ilgiorno.it - I dazi rischiano di frenare l’export. Così sono a rischio anche le compravendite di capannoni

Milano – Più, più negozi e qualche ufficio in più. Nell’ultimo anno il mercato del mattone delle imprese lombarde è cresciuto in tutti i settori, in particolare in quello degli immobili destinati a stoccaggio e produzione. L’Ufficio Studi Tecnocasa, che ha elaborato i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, conta 4.565di aree destinate alla produzione: i. Nel 2023 furono circa 400 in meno.il commercio, nonostante qualche difficoltà in più rispetto al manifatturiero, ha speso: 8.451(8.101 nel 2023). L’ultimo anno ha visto persino qualche ufficio in più dopo lo svuotamento subìto dal ricorso massiccio allo smartworking negli anni dell’emergenza Covid e in quelli immediatamente successivi: 3.295, in linea con il 2023 (3.