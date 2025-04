Quotidiano.net - Il Salone del Mobile. “Qui la riscossa dell’Italia. No escalation con gli Usa”

Milano, 9 aprile 2025 – “Ildeldeve essere il simbolo della nostra, di un’Italia che non molla”. L’ha detto forte e chiaro il ministro delle Imprese Adolfo Urso all’inaugurazione della 63esima edizione della manifestazione, davanti alla platea di imprenditori del settore, il meglio del tessuto produttivo, fatto anche di piccole e medie aziende del made in Italy, in fibrillazione per l’incubo dazi imposti da Trump. Gli Usa sono un mercato importantissimo, ma come ha rimarcato il ministro, anche “i consumatori americani riconoscono il nostro saper fare”. E, “confidiamo che non ne facciano a meno”, è la voce che si leva dagli imprenditori. Che guardano con calcolata fiducia e una dose di realismo al futuro. Un atto di resistenza. “Ilè una vetrina straordinaria per saper fare e innovazione, testimonia il ruolo centrale dell’Europa nella competitività globale”, ha detto in un videomessaggio la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.