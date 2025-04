L' ipotesi di un laboratorio per i rifiuti pericolosi in una delle aree più inquinate della Brianza vicino a un centro commerciale

della qualità dell’aria in un territorio, quale quello della Brianza che è il. Monzatoday.it - L'ipotesi di un laboratorio per i rifiuti pericolosi in una delle aree più inquinate della Brianza (vicino a un centro commerciale) Leggi su Monzatoday.it I cittadini non lo vogliono. Anche i politici (per una volta bipartisan e concordi) dicono no a questo nuovo insediamento. Non lo vogliono neppure i residenti dei paesi limitrofi, che temono un ulteriore peggioramentoqualità dell’aria in un territorio, quale quelloche è il.

L'ipotesi di un laboratorio per i rifiuti pericolosi in una delle aree più inquinate della Brianza (vicino a un centro commerciale) - I cittadini, i politici (bipartisan) dicono no alla creazione di un laboratorio per il trattamento dei rifiuti pericolosi e delle scorie che potrebbe sorgere a Busnago ... (monzatoday.it)

Busnago, i cittadini sul piede di guerra per un motivo: ecco quale - La comunità di Busnago si mobilita contro il progetto di un laboratorio sperimentale per rifiuti pericolosi vicino a case e RSA. (monza-news.it)

Il paese si mobilita e dice no al laboratorio sperimentale per il trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi - Il primo a opporsi al possibile arrivo di un laboratorio sperimentale per il trattamento di rifiuti speciali e pericolosi è proprio il sindaco di Busnago, Danilo Quadri. Nel paese è già partita una ... (monzatoday.it)