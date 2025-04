Dazi Meloni da Trump con obiettivo ‘zero per zero’ Usa-Ue

obiettivo di attenuare l’impatto dei Dazi imposti da Donald Trump sui prodotti europei. E’ con questo obiettivo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, convoca a Palazzo Chigi le principali categorie produttive. Lo scopo dell’incontro è tanto chiaro quanto impegnativo: individuare le soluzioni più efficaci per affrontare la questione delle tariffe Usa e avere “un’idea chiara” dell’impatto sui settori più penalizzati. Un tema che sarà sul tavolo del colloquio tra la premier e il presidente americano Donald Trump, in programma il prossimo 17 aprile alla Casa Bianca, a Washington: la sfida, in questo scenario dominato dall’incertezza sul futuro, è “azzerare i reciproci Dazi sui prodotti industriali esistenti” insistendo sulla formula “zero per zero”. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) – Rimodulare le risorse del Pnrr e dei fondi di coesione, per un totale di 25 miliardi di euro, e destinarle alle imprese, con l’di attenuare l’impatto deiimposti da Donaldsui prodotti europei. E’ con questoche la presidente del Consiglio, Giorgia, convoca a Palazzo Chigi le principali categorie produttive. Lo scopo dell’incontro è tanto chiaro quanto impegnativo: individuare le soluzioni più efficaci per affrontare la questione delle tariffe Usa e avere “un’idea chiara” dell’impatto sui settori più penalizzati. Un tema che sarà sul tavolo del colloquio tra la premier e il presidente americano Donald, in programma il prossimo 17 aprile alla Casa Bianca, a Washington: la sfida, in questo scenario dominato dall’incertezza sul futuro, è “azzerare i reciprocisui prodotti industriali esistenti” insistendo sulla formula “zero per zero”.

