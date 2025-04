Ilgiorno.it - L’antica Brixia vive ancora. Ecco come sarà il Teatro Romano reinterpretato da Sir David Chipperfield

Brescia – Unda mille posti,nel. Ci vorrà qualche anno per concludere gli scavi che dovrebbero essere completati nel 2028, ma i luoghi della cultura bresciana si arricchiranno anche delche, nel progetto di massima sviluppato da sir(su commissione di Fondazione Brescia Musei d’intesa con il Comune di Brescia e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia)unvivo, reintegrato nella quotidianità della città. “Il nostro approccio per questo straordinario sito mette insieme storia, archeologia e memoria in dialogo con il presente – ha spiegato-. Affrontando l’incompletezza dei resti del, abbiamo esteso il nostro compito oltre l’archeologia convenzionale per consentire una continuità di scopo che ci riporta alla funzione storica del sitoinfrastruttura urbana.