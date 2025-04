Ilrestodelcarlino.it - Vincita milionaria al Bar Giuly a Fermo: “Impossibile capire chi sia. Speriamo ci porti fortuna”

, 9 aprile 2025 – C’è una certa allegria al Bar, il giorno dopo la notizia della superdi un milione di euro alla tabaccheria di Giuliana Salvatelli che è parte del locale. I clienti abituali e quelli di passaggio si guardano intorno, quasi si aspettassero di veder spuntare il neo milionario. Del vincitore nessuna traccia, lo stesso Roberto Rogante, che gestisce l’attività per conto di mamma Giuliana, non saprebbe dare indicazioni: “Abbiamo saputo la notizia dalla stampa, queste sono vincite che al ricevitore non possono risultare. Tra l’altro ricostruire chi potrebbe aver vinto è difficilissimo, è una giocata di qualche giorno fa, non sarebbe possibile”. Passa tanta gente di qui e tantissimi giocano con la speranza di svoltare: “Si respira questa voglia di cambiare vita, sottolinea Roberto, molti confidano di non essere felici, di avere delle preoccupazioni.