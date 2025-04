Conte prepara il golpe | Schlein avvisata

Conte si è lamentato con la stampa, a suo dire colpevole di non aver dato il giusto spazio alla manifestazione di M5S contro il piano di riarmo dell'Unione Europea. È complicato dargli torto, se si pensa alla prosopopea con cui è stata accolta e celebrata venti giorni fa la piazza per l'Europa di Repubblica e, sostanzialmente, del Pd, meno partecipata e più insipida. È stato trattato quasi meglio perfino l'evento di Bologna di domenica scorsa, che dell'iniziativa promossa da Michele Serra è stata la scialba replica. Eppure da una parte il padrone di casa era l'ex premier, dall'altra il primo cittadino del capoluogo emiliano. Il successo della prima grande uscita di Conte dopo la giubilazione di Beppe Grillo, nel dicembre scorso ha certificato la definitiva tumulazione del fondatore.

