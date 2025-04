Bollette acqua prima vittoria per gli utenti

Bollette dell’acqua che avevamo contestato perché prevedevano la richiesta di pagamento retroattivo. Siamo estremamente soddisfatti”. Ad annunciarlo è la presidente di “Evolviamo Pesaro”, Pia Perricci, che a partire dall’ottobre scorso, cioè da quando Aato Marche Nord aveva stabilito con due delibere aumenti tra l’8 e il 10% delle tariffe idriche (applicate poi da Marche Multiservizi ed Aset) aveva iniziato una battaglia insieme ad altre associazioni a tutela dei cittadini, contestando l’applicabilità retroattiva degli aumenti. “Sin dall’inizio della vicenda – spiega Perricci - come associazione Evolviamo Pesaro avevamo espresso i nostri dubbi sulla legalità dell’irretroattività e sull’applicabilità delle tariffe maggiorate per tutto l’anno 2024. Ilrestodelcarlino.it - Bollette acqua, prima vittoria per gli utenti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pesaro, 9 aprile 2025 – “Il Giudice di Pace di Pesaro ha sospeso la validità delledell’che avevamo contestato perché prevedevano la richiesta di pagamento retroattivo. Siamo estremamente soddisfatti”. Ad annunciarlo è la presidente di “Evolviamo Pesaro”, Pia Perricci, che a partire dall’ottobre scorso, cioè da quando Aato Marche Nord aveva stabilito con due delibere aumenti tra l’8 e il 10% delle tariffe idriche (applicate poi da Marche Multiservizi ed Aset) aveva iniziato una battaglia insieme ad altre associazioni a tutela dei cittadini, contestando l’applicabilità retroattiva degli aumenti. “Sin dall’inizio della vicenda – spiega Perricci - come associazione Evolviamo Pesaro avevamo espresso i nostri dubbi sulla legalità dell’irretroattività e sull’applicabilità delle tariffe maggiorate per tutto l’anno 2024.

