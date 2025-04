Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 9 aprile 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Una commedia pericolosa, su Rai Due Mare fuori Guida aiTv della serata del 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Una commedia pericolosa. Maurilio Fattardi, responsabile della sicurezza in un grande magazzino, sogna di lavorare nei servizi segreti. L’arrivo di Rita, affascinante hostess nel palazzo di fronte, sconvolge la sua routine. Dopo una lite violenta, teme che sia stata uccisa, ma la realtà è ben diversa.