La compagna lo vede immobile nel letto, gli salva la vita col massaggio cardiaco.

Massa, 9 aprile 2025 – Una storia finita in lieto fino grazie alla conoscenza delladel. Lei hato laa Lucky Beccari. Se non ci fosse stato quel lungoin attesa dei soccorsi, adesso saremmo a raccontare un altro epilogo. Ieri la foto di lei con il compagno insieme al direttore di Cardiologia dell’ospedale del Cuore, Umberto Paradossi con il cardiologo Vincenzo Castiglione. “Oltre alla vicenda in quanto tale – racconta la giovane massese di 28 anni – questo deve essere un messaggio alla comunità. Impariamo a fare primo soccorso, non sai mai quando e se ci potrà tornare utile, ma è fondamentale conoscerlo”. Il giovane Lucky di 39 anni è stato colpito da un arrestomentre stava dormendo alcuni giorni fa. “Mi sono svegliata – racconta la– e mi sono accorta che era, non respirava.