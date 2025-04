Frattesi dà a Nerazzurri il bordo in una finitura emozionante

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-08 23:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il vincitore di 88 ° minuto di Davideha assicurato che Inter Milan avrebbe preso un vantaggio di 2-1 nel loro parco di finale con il Bayern Monaco a San Siro dopo un drammatico incontro all’Allianz Arena.La loro crisi di infortunio dopo aver peggiorato significativamente quando Jamal Musiala ha strappato il tendine del ginocchio contro Augsburg lo scorso venerdì, il Bayern è andato in gioco con un compito in salita contro un traversa che aveva subito solo due volte in questa competizione per tutta la stagione.Gli uomini di Vincent Kompany erano il lato più ambizioso nel primo tempo, ma furono catturati da un brillante pugno di ventosa dall’Inter mentre Lautaro Martinez diede ai leader di Serie A un vantaggio di 38 ° minuto.