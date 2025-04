Ilrestodelcarlino.it - Scarcerazione di Louis Dassilva, la procura incalza: “Nuovi e pesanti indizi”

Rimini, 9 aprile 2025 – Il pm Daniele Paci, “in ordine alla richiesta didiavanzata all’esito della conclusione dei primi tre incidenti probatori”, chiede al gip Vinicio Cantarini “il rigetto della richiesta di revoca della misura custodiale” a carico del 35enne senegalese, in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli. In una memoria di dieci pagine, lariminese ha messo nero su bianco gli elementi che inchioderebberocome l’autore del delitto di via del Ciclamino il 3 ottobre del 2023, elencando le motivazioni per le quali il 35enne dovrebbe rimanere ai ’Casetti’ e quelle che rendono la testimonianza di Manuela Bianchi – l’ex amante, ora diventata la principale accusatrice del senegalese – perfettamente credibile. Bianchi, indagata per favoreggiamento, ha raccontato al giudice di aver incontratonel garage la mattina del 4 ottobre.