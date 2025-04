Ammazzato in Colombia lo zio | Non credo alla rapina penso al traffico d’organi

alla tragedia che li ha colpiti. Accetta invece di parlare Giovanni Coatti, fratello di Gabriele e zio di Alessandro, il biologo molecolare trovato morto in Colombia. La sua voce è serena, ma il dolore composto per la perdita del nipote traspare in ogni sua frase. Come avete appreso questa terribile notizia? “È stato mio fratello Gabriele a dirmelo martedì mattina (ieri; ndr), lui lo aveva saputo lunedì sera. Da quel momento, per tutti noi è stato un incubo. Ilrestodelcarlino.it - Ammazzato in Colombia, lo zio: “Non credo alla rapina, penso al traffico d’organi” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Alfonsine (Ravenna), 9 aprile 2025 – A Longastrino di Alfonsine, frazione di poche anime che traccia il confine tra le province di Ravenna e Ferrara, la casa di Gabriele Coatti e della moglie Sandra Lovato è assediata dal silenzio e dai giornalisti. Padre e madre, chiusi nel loro dolore terribile, non riescono a trovare parole di frontetragedia che li ha colpiti. Accetta invece di parlare Giovanni Coatti, fratello di Gabriele e zio di Alessandro, il biologo molecolare trovato morto in. La sua voce è serena, ma il dolore composto per la perdita del nipote traspare in ogni sua frase. Come avete appreso questa terribile notizia? “È stato mio fratello Gabriele a dirmelo martedì mattina (ieri; ndr), lui lo aveva saputo lunedì sera. Da quel momento, per tutti noi è stato un incubo.

Ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Lo zio: “Voleva trasferirsi in Sud America” - Il biologo molecolare sabato sera era in un locale a Santa Marta dove si trovava per una vacanza. A comunicare la morte l'ambasciata di Bogotà. La Farnesina conferma la notizia e la procura di Roma ap ... (msn.com)