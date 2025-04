Sondaggi politici Fratelli d’Italia e Pd giù Crescono M5S Lega e Forza Italia

Fratelli d'Italia e Pd in calo. M5S, Lega e Forza Italia in crescita. È il quadro delineato dal Sondaggio Euromedia Research per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli Italiani se le elezioni si tenessero oggi. Fratelli d'Italia rimane ampiamente il primo partito: la formazione di Giorgia Meloni perde lo 0,4% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 17 marzo e si attesta al 29,6%, seguito dal Pd al 22,5%, che cala dello 0,9%. Il Movimento 5 Stelle, invece, sale dello 0,1 % e va al 12%. Salgono sia la Lega al 9,5% (+0,2%) che Forza Italia al 9,4% (+0,3%). Alleanza Verdi e Sinistra al 6,1% sale dello 0,3%, mentre Italia Viva al 2,6 % dello 0,1% (+0,1%). Azione è il partito che cresce di più (+0,8%), arrivando al 3,6%. + Europa all' 1,7% cede lo 0,1%, mentre Noi Moderati all'1% guadagna lo 0,1%.

