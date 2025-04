Elena Russo l’ex collega | Andava forte scelse lei quell’auto da guidare

Reggio Emilia, 9 aprile 2025 – "Era Elena a scegliere la Punto per portare le pizze a domicilio: la preferiva perché era più speedy e più piccola del furgoncino". Davanti al giudice Luigi Tirone ieri è stata sentita la giovane cassiera del locale reggiano per il quale lavorava Elena Russo, la studentessa di Giurisprudenza a Modena che morì a 20 anni in un incidente stradale a San Bartolomeo, nella sera del 30 gennaio 2022, mentre consegnava le pizze al volante dell'auto messa a disposizione dall'attività. I due titolari, un 50enne e un 34enne, stanno affrontando il dibattimento accusati di omicidio colposo con violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro e del codice stradale. Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri Stefano Finocchiaro e Denise Panoutsopoulos, gli pneumatici della Punto non garantivano aderenza perché differenti tra loro, vecchi - uno datato 2005 - e consumati; avrebbero causato la sbandata che si rivelò fatale.

