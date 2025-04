Lanazione.it - Gubbio piange Manuele, autopsia sul 33enne morto sotto il viadotto

Leggi su Lanazione.it

, 9 aprile 2025 – C’è grande cordoglio in città per la scomparsa diFiorucci, il 33 anni eugubino trovato nel pomeriggio di lunedì senza vita nella sua auto, finita in un fossatoilche porta alla galleria della Contessa di recente riqualificazione. Ancora da stabilire con esattezza le cause del decesso: la salma è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove ieri mattina è stato effettuato un primo esame esterno del corpo, che domani verràposto all’per determinare, almeno in parte, quanto accaduto. Ilaveva comunque il telefono nella tasca posteriore dei propri pantaloni, che potrebbe far pensare a una morte sul colpo ed esclude tra le cause la distrazione causata dal dispositivo. Nel pomeriggio di domani, dunque, la salma dovrebbe tornare ae riconsegnata ai familiari, e probabilmente i funerali si svolgeranno il giorno successivo presso la chiesa di Montanaldo.