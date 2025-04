Internews24.com - Calhanoglu a Inter TV: «Non è facile vincere a Monaco, abbiamo dato tutto! Siamo già con un piede avanti»

di RedazioneIl centrocampista dell’, Hakan, ha commentato così il successo in Champions League contro il Bayernvenuto nel corso del postpartita di Bayern, andata dei quarti di finale di Champions League, Hakansi è espresso così ai microfoni diTV.SUL MATCH – «Sappiamo che il Bayern ha tante qualitàgiocato bene nel primo tempo e creato tanto.poi mollato nel secondo tempo dal punto di vista del gioco macontenti di questo due a uno. Non è, ma, complimenti al gruppo per come ha reagito»VERSO IL RITORNO – «carichi,già con un. Sarà una gara difficile anche il ritorno, non vediamo l’ora di giocare, avremo dalla nostra i tifosi a San Siro, vogliamo andare