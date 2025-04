Lanazione.it - Il record di 100 visite in un giorno. Addio al dottor Arabelli, 40 anni di missione

Leggi su Lanazione.it

Monsummano (Pistoia), 9 aprile 2025 – Aveva raggiunto il traguardo di centoai suoi pazienti in un solo, durante il periodo dell’influenza del 1966, ed è ricordato come uno di quei medici che aveva preso la professione come unasociale. Ora la comunità di Monsummano manifesta la propria commozione per la scomparsa delCarlo Moreno. Venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e della comunità cittadina lunedì mattina all’età di 93, dopo una breve malattia, ilriposa adesso nella propria abitazione fino al momento dell’ultimo saluto che avverrà questa mattina alle 11, nella chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe a Cintolese, dove lui ha abitato e dove è stato un punto di riferimento per generazioni intere di abitanti. “E’ stato uno di queii – racconta Lucia Maionchi, sua paziente e amica di famiglia – che hanno curato una comunità intera per una vita.