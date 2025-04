Calhanoglu | Venuti qua a giocare! Inter molto carica

Calhanoglu è tornato in Germania e ha trionfato, con l’1-2 dell’Inter sul Bayern Monaco: le sue dichiarazioni post partita a Inter TV.OSTACOLO SUPERATO – Hakan Calhanoglu rimarca il valore della vittoria dell’Inter: «Sappiamo che il Bayern Monaco è una squadra forte con qualità, ma siamo Venuti qua a giocare. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, nel secondo tempo abbiamo mollato un po’ di giocare ma alla fine abbiamo vinto 1-2. Il gol? Bellissimo. Qua non è facile vincere, complimenti alla squadra che ha reagito molto bene. Ora c’è la seconda da giocare, ma siamo carichi: siamo già con un piede davanti. So che San Siro sarà caldissimo, coi nostri tifosi che saranno lì a caricarci. Non vedo l’ora di giocare, vogliamo andare avanti. Giocando tanto siamo in ritmo. Secondo me è meglio così, giocare sempre: non è facile, ma è mentalmente che è difficile. Inter-news.it - Calhanoglu: «Venuti qua a giocare! Inter molto carica» Leggi su Inter-news.it è tornato in Germania e ha trionfato, con l’1-2 dell’sul Bayern Monaco: le sue dichiarazioni post partita aTV.OSTACOLO SUPERATO – Hakanrimarca il valore della vittoria dell’: «Sappiamo che il Bayern Monaco è una squadra forte con qualità, ma siamoqua a. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, nel secondo tempo abbiamo mollato un po’ dima alla fine abbiamo vinto 1-2. Il gol? Bellissimo. Qua non è facile vincere, complimenti alla squadra che ha reagitobene. Ora c’è la seconda da, ma siamo carichi: siamo già con un piede davanti. So che San Siro sarà caldissimo, coi nostri tifosi che saranno lì arci. Non vedo l’ora di, vogliamo andare avanti. Giocando tanto siamo in ritmo. Secondo me è meglio così,sempre: non è facile, ma è mentalmente che è difficile.

