Travolto e ucciso sulle strisce, l’autista del camion patteggia. Risarciti i familiari della vittima.

La Spezia, 9 aprile 2025 – Dieci mesi e venti giorni di reclusione – con pena sospesa – e la sospensione per sei mesipatente di guida. Si conclude con unmento davanti al giudice dell’udienza preliminare la vicenda giudiziaria legata alla morte di Michele Benedetto, 77 anni, lo storico barbiere di piazza Brinlo scorso agosto da un mezzonettezza urbana in corso Cavour, mentre attraversava la strada. Il gup Tiziana Lottini ha ratificato l’accordo tra l’avvocato Gabriele Costantini, difensore deldel mezzo di Acam Ambiente – imputato per omicidio stradale – e il pm Federica Mariucci. La tragedia avvenne nella mattinata dello scorso 27 agosto, con Michele Benedetto che, subito soccorso e trasportato all’ospedale, morì poco dopo l’arrivo nel nosocomio cittadino a causa delle gravi ferite riportate.