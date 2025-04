Pizio è un gigante | vittoria in rimonta nella gara Fis di Madonna di Campiglio

Ecodibergamo.it - Pizio è un gigante: vittoria in rimonta nella gara Fis di Madonna di Campiglio Leggi su Ecodibergamo.it SCI ALPINO. Il 24enne carabiniere bergamasco risale di cinque posizioni e precede Hanna e Sartori. Baraldi, francese di nascita ma dal sangue bergamasco, conquista il campionato belga «open».

Pizio è un gigante: vittoria in rimonta nella gara Fis di Madonna di Campiglio. Sci alpino, Edoardo Saracco vince lo slalom Fis dell’Alpe Cermis. Ne parlano su altre fonti

Pizio è un gigante: vittoria in rimonta nella gara Fis di Madonna di Campiglio - SCI ALPINO. Il 24enne carabiniere bergamasco risale di cinque posizioni e precede Hanna e Sartori. Baraldi, francese di nascita ma dal sangue bergamasco, conquista il campionato belga «open». Gli atle ... (ecodibergamo.it)

Pulisic festeggia dopo il gol: "Un'altra vittoria in rimonta" - il suo 15esimo gol in tutte le competizioni: arrivati a marzo ha già raggiunto il record della passata stagione. Christian lo celebra così sui social: "Un'altra vittoria in rimonta". È la sesta ... (milannews.it)