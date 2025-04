Lautaro e Frattesi mettono ko il Bayern, l’Inter vince 2-1.

Leggi su Iltempo.it

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Un'bella, coraggiosa e determinata fa l'impresa all'Allianz Arena,ndo per 2-1 contro il. Le reti die di(nel finale) regalano ai tifosi nerazzurri una notte da sogno: il momentaneo pareggio dei tedeschi l'aveva siglato il neoentrato Muller. Ora l'dovrà ripetere la medesima prestazione anche a San Siro tra sette giorni per entrare tra le semifinaliste di Champions. In avvio l'sperimenta immediatamente la grande forza del, soffrendo terribilmente le iniziative di Olise: l'esterno è già pericoloso dopo appena sette minuti con un rasoterra che termina di poco a lato. Sommer viene impegnato successivamente anche da Guerreiro. Al 26?, invece, Kane si divora clamorosamente il pallone del vantaggio, colpendo il palo, tutto solo davanti a Sommer.