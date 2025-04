Lanazione.it - Discarica nel torrente Rovigo, si mobilita l’ecomafia: dossier anche in Procura

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 9 aprile 2025 – È stata sepolta in fretta e furia senza autorizzazioni e poi dimenticata sotto terra per oltre mezzo secolo fino a quando, tre settimane e mezzo fa, la montagna ha rigettato l’interanel. La frana provocata dal maltempo di metà marzo ha scoperchiato a Palazzuolo sul Senio un’eredità grottesca e pesantissima che arriva dal passato e getta quintali e quintali di punti interrogativisul presente. Per cercare di rimettere in fila gli accadimenti dell’epoca e individuare eventuali responsabilità, si è attivatala commissione parlamentare ecomafie. Gli occhi del Parlamento Il disastro ambientale che ha travolto il rioe il fiume Santerno ha attirato l’attenzione della commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri atti illeciti ambientali.