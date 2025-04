Borsa di Tokyo in calo | timori di scontro tra Cina e Stati Uniti sul commercio

Nuove pressioni sulla Borsa di Tokyo, quando si concretizzano timori di uno scontro frontale tra Cina e Stati Uniti sul commercio globale, una dinamica che prelude ad una escalation con pericolosi scenari per l'economia mondiale. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,51% a quota 32.513.58, lasciando sul terreno quasi 500 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a rivalutarsi sul dollaro, a quota 145,70, e sull'euro poco sotto a 160.

