Ilgiorno.it - La Russa junior e l’amico dj verso l’archiviazione per l’accusa di stupro. “Superficialità e volgarità, ma non si sono approfittati di lei”

Milano – Il racconto della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata dal suo ex compagno di liceo Leonardo Apache Lae da Tommaso Gilardoni “limitato alle esigue circostanze di cui ha ricordo appare genuino e spontaneo”, e la donna “non è animata da alcun intento calunniatorio, ma piuttosto da un profondo e comprensibile sentimento di disagio rispetto a una notte di cui non conserva alcuna memoria”. Il comportamento del terzogenito del presidente del Senato Ignazio Lae deldj, emerso dagli scambi di messaggi, “è certamente connotato da una profondanelle modalità di trattare una ragazza, che viene passata da uno all’altro”, ma l’atteggiamento “non rispettoso della dignità della donna non integra in sé la condotta di approfittamento” della condizione di inferiorità.