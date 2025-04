A Milano un memoriale per Carlo Acutis Non una statua ma un portale web in grado di parlare a tutti proprio come lui

Milano – Un'opera d'arte digitale, in grado di perpetuare la memoria, il pensiero e la voce di Carlo Acutis, il giovane milanese scomparso nel 2006, a soli quindici anni, che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile. Questa l'idea alla base del memoriale a lui dedicato, su richiesta del Consiglio comunale di Milano, da Riccardo Benassi, artista e docente di Sound Design. Alla presentazione, a Palazzo Reale, l'assessore alla Cultura Luca Sacchi, Marina Pugliese, direttrice del Mudec e dell'Ufficio Arte Pubblica, e Antonia Salzano, madre di Carlo.

